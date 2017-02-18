السيد \\\" أحمد معيتيق\\\" يشارك في احتفالات بلدية مصراتة بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير

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مصراته 18 فبراير 2017 ( وال ) أقامت بلدية مصراته صباح اليوم السبت احتفالا حاشدا ابتهاجا بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير، وانتصارات قوات عملية البنيان المرصوص على تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت.\

وحضر الاحتفال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، \\\" أحمد معيتيق \\\" وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة وعدد من أعضاء مجلس النواب ، وآمر وأعضاء غرفة عملية البنيان المرصوص، والعديد من القادة العسكريين التابعين لحكومة الوفاق الوطني ، إضافة إلى بعض الوزراء بحكومة الوفاق الوطني وعمداء بعض البلديات .\

كما حضره الاحتفال السفير التركي لدى ليبيا السيد\\\" أحمد أيدن دوغان\\\"، وممثلين عن سفارات \\\" فلسطين، والسودان، والفلبين، وبنغلاديش، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.\

وقد ألقيت خلال الحفل عديد الكلمات التي دعت إلى لملمة شمل الوطن، وتحقيق المصالحة الشاملة من أجل إعادة بناء ليبيا دولة المؤسسات والقانون، وإعمارها بما يحقق طموحات الشعب الليبي الذي قدم التضحيات لتحقيق العدالة، والمساواة، والرخاء.\

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