براعم كرة القدم بنادى النصر يشاركون بفريقين في الدوري .

بنغازى 18 فبراير2017 ( وال )-أجرى الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي قرعة دوري البراعم لموسم 2016 - 2017 م الذي يشارك فيه نادي النصر بفريقين (أ) و (ب) . وقد وضعت القرعة فريق براعم النصر (أ) ضمن المجموعة الثالثة صحبة فرق : الهلال وبنغازي الجديدة والطيران والسلاوي والنهر والهدف والاستقلال . ووضعت فريق بـراعم النصر (ب) ضمن المجموعة الأولى صحبة فرق : النجمة والاهلي والمروج وقاريونس والعروبة والسواعد وبودريسة والسواحل . ( وال )