براعم كرة القدم بنادى النصر يشاركون بفريقين في الدوري .السبت ، 18-02-2017 - 19:47:00

بنغازى 18 فبراير2017 ( وال )-أجرى الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي قرعة دوري البراعم لموسم 2016 - 2017 م الذي يشارك فيه نادي النصر بفريقين (أ) و (ب) . وقد وضعت القرعة فريق براعم النصر (أ) ضمن المجموعة الثالثة صحبة فرق : الهلال وبنغازي الجديدة والطيران والسلاوي والنهر والهدف والاستقلال . ووضعت فريق بـراعم النصر (ب) ضمن المجموعة الأولى صحبة فرق : النجمة والاهلي والمروج وقاريونس والعروبة والسواعد وبودريسة والسواحل . ( وال )

الأكثر قراءة في وال

اكتشاف موقع أثري في تونس يعود إلى ما بين 80 إلى 100 ألف سنة قبل الميلاد.
الإيسيسكو تعلن عن دعمها لجهود اليونيسكو لحماية التراث في العراق و سوريا.
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم االخميس .

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا