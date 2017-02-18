استئناف العمل بمشروع محطة أوباري الغازية .

اوباري 18 فبراير 2017 ( وال ) - قام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة والمدير التنفيذي للشركة علي ساسي وأعضاء مجلس الإدارة المكلفين من قبل المجلس الرئاسي وعدد من مدراء الإدارات التابعة للشركة برفقة وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق؛ بداد قنصو: ووفد من شركة "آنكا تكنيك" التركية بزيارة مدينة أوباري أمس الجمعة. وجاءت الزيارة بعد الاتفاق مع السلطات التركية لعودة الشركة لاستئناف أعمالها واستكمال مشروع محطة أوباري الغازية، بسعة 660 ميغاوات الذي توقف العمل بها منذ عامين بعد أن وصلت نسبة الانجاز بالمشروع إلى أكثر من 90%. وأشار المدير التنفيذي بشركة الكهرباء وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي إلى إن وفد الشركة التركية الذي وصل أوباري ضم نخبة من المهندسين المكلفين بمعاينة المحطة وتحديد احتياجاتها وإعداد تقرير بالخصوص خلال أسبوع من تاريخ وصولهم للمحطة. ( وال )