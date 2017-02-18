المنظمة الدولية للهجرة تساعد في ترحيل 334 مهاجرًا من ليبيا .

طرابلس 18 فبراير 2017 ( وال ) -أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها نظمت رحلتين جويتين بطائرة مستأجرة يومي 14 و16 فبرايرالحالى لمساعدة مجموعتين من 334 مهاجرًا في العودة إلى بلادهم نيجيريا والسنغال من ليبيا. وعاد 162 مهاجرًا بينهم 101 امرأة و43 رجلاً و18 طفلاً إلى نيجيريا بالرحلة الأولى يوم 14 فبراير، فيما خصصت الرحلة الثانية يوم 16 فبراير لـ 172 مهاجرًا من بينهم 171 رجلاً وامرأة واحدة نحو السنغال. وتم تنسيق الرحلتين بالتعاون مع السلطات الليبية ومكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية وسفارة نيجيريا بطرابلس والسفارة السنغالية بتونس ومكاتب المنظمة الدولية للهجرة ببلدان الأصل. وغادرت الرحلتان من مطار معيتيقة بطرابلس. ( وال )