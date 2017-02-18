الكهرباء: خروج مبرمج بالوحدة الثالثة في محطة شمال بنغازي.

بنغازي 18 فبراير 2017 (وال ) -أعلنت إدارة التحكم الجهوي الشرقية في الشركة العامة للكهرباء ببنغازي، غدًا الأحد، موعدًا لخروج مبرمج بالمولد البخاري للوحدة البخارية الثالثة في محطة شمال بنغازي، يستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة. وأوضح المكتب الإعلامي بالشركة العامة للكهرباء، أن أعمال الصيانة تقرر أن تبدأ بها فرق الصيانة غدًا لمعالجة تهريبات بمياه الوحدة البخارية الثالثة، الأمر الذي سيترتب عليه طرح أحمال مبرمج بالشبكة الشرقية للشركة خلال فترة الصيانة. ( وال )