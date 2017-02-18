عودة ( 3362 ) عائلة الى سرت .

سرت 18 فبراير 2017 ( وال ) - أعلن المركز الإعلامي لعملية \\\" البنيان المرصوص \\\" أن عدد العائلات التي عادت إلى سرت منذ 5 فبراير الجاري حتى أمس الجمعة (17 فبراير) وصل إلى ( 3362 ) عائلة.\

وأشار المركز عبر صفحته الالكترونية ، اليوم السبت، ان هذا العدد يشمل العائلات العاءدة إلى حي الـ ( 700 ) ، وهي المرحلة الاولى التى بدأت الأحد الموافق ( 5 ) فبراير، اضافة إلى الحي السكني رقم ( 3 ) في المرحلة الثانية والتى بدأت الخميس الموافق ( 9 ) فبراير ، اضافة الى حي الدولار والشعبية والعمارات والسبخة في مرحلتها الثالثة التى بدأت الخميس ( 16 ) فبراير الجاري .\

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