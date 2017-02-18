انخفاض مساحة الجليد بالبحر القطبي الشمالي إلى مستوى قياسي.

نيويورك 18 فبراير 2017 (وال) - أعلنت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة, اليوم السبت, عن انخفاض مساحة الجليد بالبحر القطبي الشمالي خلال شهر يناير الماضي إلى مستوى قياسي. وأوضحت الوكالة في بيان لها أن "مساحة الجليد بالبحر القطبي الشمالي تقلصت بنحو 260 ألف كيلومتر مربع مقارنة بما كانت عليه قبل عام, وبنحو 1.28 مليون كيلومتر مربع مقارنة بالمعدل طويل الأمد للفترة من شهر يناير لعام 1981 وحتى يناير 2010". وأضاف البيان أن "معدل مساحة الجليد هناك 13.38 مليون كيلومتر مربع". وأشارت الوكالة إلى أن "درجات الحرارة تباينت في غرينلاند بين اثنتين وعشرين درجة مئوية تحت الصفر, إلى درجتين مئويتين فوق الصفر خلال اثنتي عشرة ساعة بين يومي التاسع والعاشر من فبراير الجاري". وحسب الوكالة الأممية فإن بيانات الشهر الماضي أظهرت أيضا تراجعا في مساحة الجليد في البحر القطبي الجنوبي على نحو كبير عما كانت عليه قبل عام من الآن.