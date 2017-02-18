روسيا تعتزم تسديد ما تبقى من ديون الاتحاد السوفياتي خلال 2017 .

موسكو 18 فبراير 2017 (وأج) - تعتزم روسيا تسديد ما تبقى من الديون الموروثة من حقبة الاتحاد السوفياتي و إنفصال الجمهوريات التابعة له بداية تسعينات القرن الماضي خلال السنة الجارية. وكانت روسيا قد تعهدت حينما أعلن عن حل اتحاد الجمهوريات السوفياتية بتسديد كافة الديون المستحقة على الاتحاد السوفيتي للدول الأخرى. وفي مطلع الشهر الجاري أعلنت وزارة المالية الروسية عن تسديد 6ر60 مليون دولار من ديون الاتحاد السوفيتي ليوغسلافيا السابقة فيما حصلت مقدونيا على نفس المبلغ. واكدت وزارة المالية آنذاك إن قائمة الدول التي تحصل الاتحاد السوفياتي منها على قروض في صورة سلع أصبحت تضم دولة واحدة فقط هي البوسنة والهرسك. ويتوقع أن تسدد روسيا ديون الاتحاد السوفياتي إلى البوسنة والهرسك قبل حلول الصيف القادم وتكون بالتالي انتهت من تسوية هذه الديون.