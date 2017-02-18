الولايات المتحدة تؤكد أن التزامها تجاه حلف (الناتو) لن يتزعزع.

ميونخ 18 فبراير 2018 (وال) - أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس, اليوم السبت, أن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) "لن يتزعزع". ونقلت مصادر إعلامية عن بينس قوله - خلال كلمته أمام القادة الأوروبيين بمؤتمر الأمن المنعقد في ميونيخ - أن "الولايات المتحدة تقف مع أوروبا اليوم وكل يوم". وبالمقابل, حذر المسؤول الأمريكي, من أن "عددا من الدول الأوروبية فشلت في دفع حصتها العادلة فى مجال الدفاع, وأن هذا الفشل يضعف أساس التحالف". وأوضح أن أربع دول فقط إلى جانب الولايات المتحدة التزمت بتخصيص نسبة من الناتج المحلي الإجمالى لتعزيز جهود الدفاع مشيرا إلى أن "الوقت قد حان لبذل المزيد من الجهد". وأكد بينس في هذا الصدد أن "الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب ستكون أقوى من ذي قبل", مشيرا إلى أنه "سيتم تعزيز قوة القوات المسلحة وتوفير الموارد اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وحلفائها من أي تهديدات".