انطلاق الحملة الثّانية لتنظيف منطقة قاريونس.السبت ، 18-02-2017 - 13:16:00

بنغازي 18 فبراير 2017 ( وال ) - انطلقت بمنطقة قاريونس الحملة الثانية لتنظيف المنطقة بالكامل من القمامة ومخلفات البناء تحت اشراف الشركة العامة لخدمات النظافة . وستشمل حملة التنظيف هذه ازالة القمامة والاسواخ من كافة شوارع منطقة قاريونس والعمارات والمباني السكنية، إلى جانب نقل مخلفات البناء والأثاث المتهالك . وسيشارك في هذه الحملة قسم الوقاية الصحية بشركة النظافة ، من خلال رش المبيدات الحشرية للقضاء على الحشرات الضارة . ...( وال بنغازي ) ...

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