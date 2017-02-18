انطلاق الحملة الثّانية لتنظيف منطقة قاريونس.

بنغازي 18 فبراير 2017 ( وال ) - انطلقت بمنطقة قاريونس الحملة الثانية لتنظيف المنطقة بالكامل من القمامة ومخلفات البناء تحت اشراف الشركة العامة لخدمات النظافة . وستشمل حملة التنظيف هذه ازالة القمامة والاسواخ من كافة شوارع منطقة قاريونس والعمارات والمباني السكنية، إلى جانب نقل مخلفات البناء والأثاث المتهالك . وسيشارك في هذه الحملة قسم الوقاية الصحية بشركة النظافة ، من خلال رش المبيدات الحشرية للقضاء على الحشرات الضارة . ...( وال بنغازي ) ...