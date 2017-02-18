المجلس الأعلى للدولة يهني الشعب الليبي بمناسبة الذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير .
السبت ، 18- 02- 2017 - 15:24:00
\n طرابلس 18 فبراير 2017 ( وال ) -هنأ المجلس الأعلى للدولة كافة أبناء \nالشعب الليبي الكريم بمناسبة الذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير \nثورة العزة والكرامة الحقيقية.\n وأكد المجلس في بيان أصدره وتسلمت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه أن \nثورة السابع عشر من فبراير شهدت ابرز ملاحم التضحية والفداء وارتفعت \nبفضلها راية الحرية في سماء الوطن الغالي من جديد .\n وأوضح بيان المجلس انه وبالرغم من كل تحديات وحساسية هذه المرحلة التي \nينتقل فيها وطننا الحبيب من الثورة إلى الدولة والتي تخضع فيها جميع \nالمؤسسات للسلطة المدنية وبعيدا عن العثرات ومحاولات الحاقدين لإفشال \nأهداف هذه الثورة إلا أنها تظل مناسبة عظيمة وجميلة الوقع على قلوب \nالليبيين .\nوجدد المجلس الأعلى للدولة في بيانه الذي أصدره بهذه المناسبة عهده \nالوفاء لأرواح شهداء هذه الثورة وتضحيات أبطالها الذين قدموا الغالي \nوالنفيس لتحرير هذا الوطن.\n وتعهد المجلس بالحفاظ على مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير والحفاظ على \nسيادة البلاد والتزامه بالإعلان الدستوري ورعاية مصالح الشعب الليبي \nوإعلاء روح التوافق الوطني .\nوقال المجلس الأعلى للدولة في بيانه إن هذه الثورة قامت من اجل كل \nالليبيين وسيحميها كل الليبيين لنصل معا إلى دولة موحدة مستقرة ذات دستور\nدائم ينعم فيها المواطن بالحرية والمعيشة الكريمة.\n \n ...( وال ) ...