برنامج توعوي عن الأسبوع المالي العالمي بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي .

بنغازي 18 فبراير 2017 ( وال ) - نظم بمسرح الطفل في بنغازي برنامج توعوي عن الأسبوع المالي العالمي بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي . وتم من خلال هذا الاسبوع الذي نظمته احدى مؤسسات المجتمع المدني ( منظمة بنغازي عاصمة اقتصادية للتطوير والتنمية ) مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالتوعية المالية للأسرة والطفل والشباب ، وأهمية الثقافة والادخار وعدم الاستهلاك خاصة في ظل هذه الظروف. وأكد خالد بوزعكوك من منظمة بنغازي أن تنظيم هذا الاسبوع التوعوي جاء لنشر الوعي بين افراد الأسرة والطفل والشباب خاصة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد. وأضاف بوزعكوك لوكالة الانباء الليبية أن المنظمة تسعى لنشر الوعي والثقافة المالية بين جميع الشرائح وقطاعات المجتمع . كما تسعي المنظمة من خلال هذا الاسبوع إلى توضيح المبادئ الأساسية في المجالات المالية المصرفية وكيفية إدارة المدخرات الشخصية بالشكل المناسب والوصول إلى الشمولية المالية وتعزيز الاستقرار المالي وخلق مجتمع لديه وعي مالى. ...( وال بنغازي ) ...