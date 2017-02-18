اتّحاديّة حكّام كرة القدم بنغازي تنظّم مُحاضرة حول قوانين الفيفا الجديدة .

بنغازي 18 فبراير 2017 ( وال ) - نظمت اتحادية حكام كرة القدم بنغازي محاضرة حول قوانين الفيفا الجديدة الخاصة بلعبة الكرة القدم . وتناول الحكم الدولي " محمد عبد الله " في هذه المحاضرة التي ألقيت بمقر الاتحادية بنغازي التعديلات الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم لحالات التسلل من خلال عرض ضوئي تناول حالات التسلل، وركلات الجزاء، وسوء سلوك اللاعبين داخل الملعب. وتناولت المحاضرة اختبارات نظرية لحكام اللعبة، بحضور الحكم الدولي محمد الزلاوي . وتخللت المحاضرة، تقديم للحكم موسى العريبي لرسالة الماجستير التي سيناقشها خلال الأيام القادمة في كلية التربية البدنية جامعة بنغازي، حول مراقبة سرعة ردة فعل والدقّة في اتخاذ قرارات تحكيمية وعلاقتها بتحسين الأداء لدى حكام اللعبة في بنغازي. ...( وال بنغازي ) ...