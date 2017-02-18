تأهل فرق اندية الهلال والنصر والنجمة أهلى ب إلى نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد .

بنغازي 18 فبراير 2017 ( وال ) - أختتمت مساء أمس الجمعة بطولة كرة اليد على مستوى المجموعة الأولى بتأهل فرق اندية الهلال والنصر والنجمة وأهلى ب إلى نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد . حيث جرت يومي الخميس والجمعة آخر المباريات التي اسفرت عن فوز فريق الهلال على المروج ب 34/ 22 , والنصر على الأخضر 48/22 , والنجمة على أهلى ب 25/19 . وبهذه النتائج تأهل الفرق الأربعة ( النجمة وأهلى ب النصر والهلال ) لنهائيات بطولة الدورى الليبى لكرة اليد لهذا الموسم . وسيخوض فريق المروج لكرة اليد صاحب الترتيب الخامس عن هذه المجموعة مباراة فاصلة مع فريق المجموعة الثانية لتحديد الملتحق بباقى المتأهلين . ...وال بنغازى ..