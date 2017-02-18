إكتشاف قارة جديدة على كوكب الأرض.

واشنطن 18 فبراير 2017 ( وال) - إكتشف علماء جيولوجيون وجود قارة جديدة على كوكب اللأرض أطلق عليها اسم "زيلانديا". نشرت مجلة الجمعية الجيولوجية الأمريكية تقريرا أظهرت فيه اكتشاف قارة جديدة أطلق عليها اسم "زيلانديا" تقع في منطقة ما بين نيوزلندا وكاليدونيا الجديدة. وأوضح العلماء أن 94 بالمائة من تلك القارة مغمورة تحت مياه المحيط الهادئ فيما تبقى 6 بالمائة منها فقط طافيا فوق سطح الماء. وتبلغ مساحة قارة "زيلانديا" الجديدة نحو 2 مليون ميل مربع, فهي أكبر قليلا من مساحة الهند. واحتاج العلماء لدراسات عديدة مكثفة كي يصنفوا "زيلانديا" بأنها القارة الثامنة في العالم. وبدأت تلك الأبحاث منذ عام 1995 حينما قرر الباحثون الجيولوجيون في جامعة كاليفورنيا, بروس لويندك وسانتا باربرا, دراسة التصنيف الحقيقي ل"زيلانديا" وسجلوا مقاطع عديدة تحت الماء لموقعها واكتشفوا أنها عملاقة فعليا عما تبدو عليه وأنها يمكن أن تشكل قارة كاملة. ...( وال ) ...