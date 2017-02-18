اجتماعُ أطبّاء التّخصصات الطبيّة بمركز بنغازي الطبّي .

بنغازي 18 فبراير 2017 ( وال ) .. عقد أطباء من مختلف التخصصات الطبية بمركز بنغازي الطبي يوم الخميس الماضى اجتماعاً موسعاً لمتابعة الحالات المرضية قبل إجراء العمليات الجراحية. وضم الاجتماع استشاريو وأطباء كافة التخصصات كالجراحة العامة، والأورام والتشريح، بالإضافة إلى أطباء قسم الأشعة. وقال اختصاصي قسم الأشعة التشخيصية الدكتور مفتاح الجهاني : إن الاجتماع عقد بحضور جميع التخصصات الطبية بالمركز بهدف دراسة الحالات المرضية، خاصة حالات الأورام، والجهاز الهضمي. ...( وال بنغازي) ..