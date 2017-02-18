جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا تطلق برنامجا تدريبيا لرفع كفاءة عامليها .

بنغازي 18 فبراير 2017 ( وال ) - افتتحت بمقر جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا ببنغازي وحدة التدريب والدراسات البحوث برنامجا تدريبيا لرفع كفاءة عامليها، ضمن الخطة التي اعتمدها مجلس ادارة الجمعية لرفع كفاءة العاملين به، من معلمات ومعلمين ومتطوعين وأبناءها من ذوى الإعاقة الذهنية . وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية " محمد سعيد الورفلي" إن الادارة ستنفد الخطط والبرامج التدريبية ، كما ستقوم باجراء البحوث والدراسات بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العليا وأقسام التدريب بالوزارات والهيئات في إطار التعاون المشترك بينهم وبين الجهات الأكاديمية خدمة لهذه الشريحة . وأضاف الورفلي لوكالة الانباء الليبية : أن الوحدة استضافت في أولى البرامج التدريبية للعام الحالي أستاذ التنمية البشرية مدير فرع الجمعية بمنطقة البريقة " صالح عقيلة " بمحاضرة تناولت "استراتيجية قواعد السلوك " بمشاركه اثنان وثلاثون متدرب ومتدربة . وتناولت المحاضرة : التعريف باستراتيجية قواعد السلوك ، والأنشطة وتنمية السلوك والمناخ المناسب للمعلم وطرق إدارة وضبط الصف الدراسي، وأنماط الإدارة الصفية التي تشمل النظام الفوضوي، والنظام العاطفي، والنظام الديمقراطي والنظام التسلطي والتعريف بالقواعد الصفية، والسلوك الايجابي وقائمة السلوك الأيجابى بالصف. ويذكر أن هذه البرامج التدريبية تهدف للرفع من كفاءة المعلمين والمعلمات والمتطوعين على حد سواء في مجالات تعليم وتأهيل الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة الذهنية . ...( وال بنغازي) .. .