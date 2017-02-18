النمسا: تراجع عدد طالبي اللجوء خلال شهر يناير الماضي.

فيينا 18 فبراير 2017 (وال) - أعلنت وزارة الداخلية النمساوية اليوم السبت, عن تراجع عدد طلبات اللجوء الجديدة المقدمة في النمسا خلال شهر يناير الماضي. وكشفت أحدث أرقام أصدرتها وزارة الداخلية النمساوية عن تلقي 2200 طلب لجوء جديد خلال شهر يناير الماضي, وافقت الجهات المعنية بفحص طلبات اللجوء على 1299 منها. وأشارت الوزارة إلى أن اللاجئبن اللذين تم قبول طلباتهم ينحذرون من سوريا والعراق. وتسعى الحكومة النمساوية إلى تقليص عدد اللاجئين الجدد عن طريق تعزيز التعاون بين دول منطقة البلقان لإحكام غلق طريق غرب البلقان ومنع تسرب اللاجئين المتسللين إلى النمسا ومنطقة وسط أوروبا. وقد أعلن وزير الداخلية النمساوي, فولفغانغ سوبوتكا, في وقت سابق اليوم عن تبني سياسة مشددة أكثر فعالية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين رفضت طلبات لجوئهم واللاجئين الذين تورطوا في جرائم أثناء إقامتهم في النمسا, وذلك بالتعاون مع وكالة "فورنتكس" المعنية بحماية حدود الاتحاد الأوروبي. ...( وال ) ...