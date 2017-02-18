نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 18 فبراير 2017 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم السبت 18 فبراير وفقا لتوقعات المركز الوطني للارصاد الجوية . الساحل من رأس اجدير إلى سرت. --------------------- • السماء قليلة السحب الى مغطاة جزئيا يوم الغد خاصة على اقصى الساحل الغربى. • الريح شلوق الى باش يتحول تدريجيا ظهر الغد الى شرش سرعته ما بين (10 - 20) عقدة يصل صباح الغد على ساحل طرابلس الى (25)عقدة. • إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.50) متر . • البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد. درجة حرارة سطح البحر (16) درجة مئوية . • الرؤيـة جيدة الى متوسطة. الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقي. ------------------------ • السماء مغطاة جزئيا الى قليلة السحب. • الريح باش يتحول تدريجيا يوم الغد الى شلوق سرعته ما بين (05 - 20)عقدة. • إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.25-1.25) متر. • البحر خفيف الموج درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية . الرؤيـة جيدة. ....( وال ) ....