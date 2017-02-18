الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم السبت .

طرابلس 18 فبراير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم السبت 18 فبراير 2017 . ملخص عام. ----------- تميل درجات الحرارة للارتفاع النسبي خلال اليومين القادمين على أغلب مناطق ليبيا. رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة. -------------------------------- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد ، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية مما قد تسبب في إثارة الاتربة والغبار تتحول مساء الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (20 -27) درجة مئوية سرت - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - الجغبوب. ----------------------------- السماء قليلة السحب ، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على بنغازي والجبل الأخضر ، ودرجات الحرارة القصوى تتــــراوح مابين (16-22) درجة مئوية وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين القادمين. الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة. -------------------------- السماء صافية إلى قليلة السحب ،والرياح جنوبية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجـات الحـــرارة القصـوى تتـراوح مابين (18-23) درجة مئوية وتصل إلى ( 26 ) درجة مئوية على غات وتسجل ارتفاع طفيف يوم الاثنين. الكفرة - تازربو - السرير. ----------------- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15-18) درجة مئوية وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين. ...( وال ) ....