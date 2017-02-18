أهلي طرابلس يلتقي وال ستارز الغاني .

طرابلس 18 فبراير (وال)- يخوض فريق الأهلي طرابلس يوم الغد الأحد مباراة الاياب مع فريق وال ستارز الغاني بملعب المنزه بتونس الساعة الثالثة والنصف مساء ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. وواصل فريق أهلي طرابلس تدريباته بتونس استعدادا لهذا اللقاء تحت اشراف مدربه "طلعت يوسف" واشتملت على بعض الخطط التكتيكية ورفع عامل اللياقة البدنية. يشار أن فريق أهلي طرابلس كان قد فاز في مباراة الذهاب بغانا على فريق وال ستارز الغاني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. ...(وال)...