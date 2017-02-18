تراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى ألمانيا خلال العام 2016.

برلين 18 فبراير 2017 (وال) - أعلنت السلطات الألمانية عن تراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى ألمانيا بشكل كبير خلال العام 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه. ونقلت صحيفة "هايلبرونر شتيمي" الألمانية اليوم السبت عن متحدثة باسم الشرطة الاتحادية الألمانية قولها أن "عام 2016 شهد الإبلاغ عن 167500 حالة دخول غير شرعي مقابل 217237 حالة في عام 2015". أما في العام الذي سبق بداية أزمة اللاجئين في أوروبا (2014), فقد تم تسجيل 57095 حالة دخول غير شرعي فقط. ...( وال ) ...