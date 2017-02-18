الرئيس التركي يطلق حملته استعدادا للاستفتاء حول التعديل الدستوري .

اسطنبول 18 فبراير 2017 (و ال) -اطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة حملته استعدادا لاستفتاء 16 أبريل المقبل بشأن تعديل دستوري يوسع صلاحياته متوقعا أن يدعم الأتراك التغييرات التي يطمح إليها. ويصعب التكهن بنتائج هذا الاستفتاء علما بأن أردوغان سيجول في أنحاء تركيا خلال الشهرين المقبلين لكسب أصوات الناخبين. وعقب عودته من جولة شملت دولا خليجية بدأ أردوغان حملته من مدينة كهرمان مراش في شرق البلاد التي منحته أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية عام 2014. وقال في خطاب أمام آلاف من مناصريه في المدينة "نحن على عتبة قرار تاريخي (...) ستكون ليلة 16 أبريل ليلة الإصلاح في تركيا". وتخشى المعارضة أن يكرس النظام الرئاسي الجديد الذي يلغي منصب رئيس الوزراء لأول مرة في تاريخ تركيا حكم الرجل الواحد ويوسع صلاحيات الرئيس بشكل كبير . ويرى أردوغان أن التعديل الدستوري سيرسم خطا واضحا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وسيطوي صفحة "تركيا القديمة" حسب رأيه.