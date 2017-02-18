الهند تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مزارا صوفيا في جنوب باكستان .

نيودلهي 18 فبراير 2017 (و ال) -أدانت الهند مساء أمس الجمعة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس أحد المزارات الصوفية بإقليم السند الواقع جنوب باكستان مخلفا مقتل حوالي 80 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين بجروح . وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الهندية نقلته وسائل إعلام محلية أن "الهند تستنكر بشدة هذا العمل الإرهابي الذي وقع داخل مزار صوفي في جنوب باكستان الذي أزهق أرواح عشرات الأبرياء" . وأضاف البيان أن "الحكومة الهندية تعبر عن أسفها الشديد جراء هذا الحادث الأليم متمنية الشفاء العاجل للمصابين" مشيرا إلى أن "الهند تجدد إدانتها للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره" . ووقع الهجوم أول أمس الخميس عندما فجر انتحاري نفسه وسط مزار "لال شهبز قلندر" الصوفي في مدينة سيهون التي تبعد نحو 200 كيلومتر شمال شرق مدينة كراتشي الواقعة في أقصى جنوب باكستان.