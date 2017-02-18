تونس تؤكد تمسكها بإتحاد المغرب العربي بإعتباره مكسب تاريخي وخيار استراتيجي لا غنى عنه .

تونس 18 فبراير 2017 (و ال) - أكدت السلطات التونسية تمسكها بإتحاد المغربي العربي الذي إعتبرته "المكسب التاريخي" لكافة دول المنطقة وشعوبها و"الخيار الإستراتيجي" الذي لا غنى عنه لكسب رهانات التنمية والتقدم وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة. وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان وزعته امس الجمعة بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لإعلان تأسيس الاتحاد المغاربي إن "تونس تؤكد عزمها الراسخ على العمل مع سائر الدول الأعضاء من أجل تعزيز الصرح المغاربي وتطوير منظومة عمل مؤسساته بما يسهم في تحقيق الأهداف النبيلة التي قام من أجلها وفي ضمان مستقبل الأجيال القادمة". وشددت وزارة الخارجية التونسية في بيانها على أن المحافظة على هذا الكيان الحضاري "تظل مسؤولية جماعية تستوجب مساهمة مختلف الأطراف المغاربية الرسمية ومكونات المجتمع المدني تكريسا لمبادئ التضامن والشراكة وتفاعلا مع رهانات المرحلة التاريخية الحالية وما تفرضه من تحديات جسيمة على كافة الأصعدة". ويذكر ان إتحاد المغرب العربي تأسس في السابع عشر من فبراير من العام 1989 ليكون تكتلا اقتصاديا مهما في المنطقة ولكن مسيرته تعطلت منذ العام 1994 ولم تعقد قمة لرؤساء دوله منذ ذلك التاريخ .