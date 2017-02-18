الخارجية تونسية تحتضن الاجتماع الوزاري الثلاثي بين تونس ومصر والجزائر حول ليبيا .السبت ، 18-02-2017 - 09:45:00

تونس 18 فبراير 2017 (وال) - يعقد يوم الغد الأحد بمقر وزارة الشؤون الخارجية تونسية الاجتماع الوزاري الثلاثي بين تونس ومصر والجزائر حول ليبيا . وأضاف بيان لوزارة الخارجية التونسية : أن الاجتماع سيتطرق إلى نتائج الاتصالات والمباحثات التي أجرتها الدول الثلاث مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي بهدف تقريب وجهات النظر بينهم لوضع أسس حل سياسي توافقي للأزمة التي تعيشها ليبيا ، وتهيئة الظروف الملائمة لجمع الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار. .... ( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

اكتشاف موقع أثري في تونس يعود إلى ما بين 80 إلى 100 ألف سنة قبل الميلاد.
الإيسيسكو تعلن عن دعمها لجهود اليونيسكو لحماية التراث في العراق و سوريا.
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم االخميس .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا