فريق الهلال يجري لقاء الاياب اليوم السبت بكينيا ضمن كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

طرابلس 18 فبراير 2017 (وال) - يجري فريق الهلال لكرة القدم اليوم السبت مباراة الاياب مع فريق أولينزي ستارز الكيني ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وستقام المباراة بملعب كينيا الدولي على تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت ليبيا. وكان فريق الهلال قد اجرى تدريباته بملعب المباراة استعدادا لهذا اللقاء . كما عقد الاجتماع الفني بين الفريقين بحضور حكم المباراة ومندوبي الفريقين .يشار إلى أن فريق الهلال كان قد فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف دون مقابل سجله لاعبه أحمد العبار. ...(وال)...