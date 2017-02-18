العراق: تخطيط لامتلاك "أسطول كبير" من ناقلات النفط .السبت ، 18-02-2017 - 09:34:00

بغداد 18 فبراير 2017 (و ال) - اعلن وزير النفط العراقي "جبار علي اللعيبي" يوم امس الجمعة إن العراق يخطط لامتلاك "أسطول كبير" من ناقلات النفط لنقل الخام إلى الأسواق العالمية حسب ما جاء في بيان من وزارته . ويقول الموقع الإلكتروني لشركة ناقلات النفط العراقية التي تديرها الدولة إن أسطول ناقلات البلاد والذي كان يصل الى 24 ناقلة في الثمانينيات قد تعرض أغلبه للتدمير خلال الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج العراق من الكويت في حرب الخليج الثانية عام 1991. ونقل البيان عن اللعيبي قوله لإدارة الشركة "الوزارة حريصة على إعادة هيكلة هذه الشركة المهمة بهدف تطوير عملها من خلال بناء وامتلاك أسطول كبير وحديث للناقلات النفطية."

الأكثر قراءة في وال

اكتشاف موقع أثري في تونس يعود إلى ما بين 80 إلى 100 ألف سنة قبل الميلاد.
الإيسيسكو تعلن عن دعمها لجهود اليونيسكو لحماية التراث في العراق و سوريا.
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم االخميس .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا