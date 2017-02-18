العراق: تخطيط لامتلاك "أسطول كبير" من ناقلات النفط .

بغداد 18 فبراير 2017 (و ال) - اعلن وزير النفط العراقي "جبار علي اللعيبي" يوم امس الجمعة إن العراق يخطط لامتلاك "أسطول كبير" من ناقلات النفط لنقل الخام إلى الأسواق العالمية حسب ما جاء في بيان من وزارته . ويقول الموقع الإلكتروني لشركة ناقلات النفط العراقية التي تديرها الدولة إن أسطول ناقلات البلاد والذي كان يصل الى 24 ناقلة في الثمانينيات قد تعرض أغلبه للتدمير خلال الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج العراق من الكويت في حرب الخليج الثانية عام 1991. ونقل البيان عن اللعيبي قوله لإدارة الشركة "الوزارة حريصة على إعادة هيكلة هذه الشركة المهمة بهدف تطوير عملها من خلال بناء وامتلاك أسطول كبير وحديث للناقلات النفطية."