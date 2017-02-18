رئيسة وزراء بريطانيا تؤكد أن بلادها ستبقى منفتحة على الشركات والأفراد من الاتحاد الأوروبي .

لندن 18 فبراير 2017 (و ال) -اكدت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" ان بلادها ستبقى منفتحة على الشركات والأفراد من الاتحاد الأوروبي مشيرة الى ان "البريطانيين صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي وليس للخروج من أوروبا أو للانسحاب بأي شكل من الأشكال من العالم". وقالت في تصريحات امس الجمعة أن "الاستفتاء على البقاء في الاتحاد الأوروبي أو مغادرته الذي انتظم ببلادها في الصيف الماضي لم يكن يهدف إلى الابتعاد عن أصدقائنا وحلفائنا في أوروبا وإنما كان تصويتا لاستعادة ديمقراطيتنا البرلمانية ولكي يصبح توجهنا أكثر عالميا". وأكدت أن الاستفتاء "لم يكن يسعى لرفض القيم الأوروبية المشتركة ولم يكن بهدف إلحاق الضرر بالاتحاد الأوروبي نفسه وأنه من مصلحة بريطانيا أن ينجح الاتحاد الأوروبي". وقالت رئيسة الوزراء البريطانية إن بلادها "تسعى لخلق شراكة جديدة مع أوروبا قائمة على المصالح المشتركة والتعاون المتواصل في مجالات الدفاع والأمن والتجارة"مشددة على أن حكومتها ستسعى لضمان أكبر قدر من حرية الوصول إلى الأسواق الأوروبية من خلال اتفاق تجاري جري وطموح وشامل "وإن كان ذلك لا يعني الإبقاء على عضوية بريطانيا في السوق الموحدة".