الجيش التونسي يقضي على إرهابيين في مرتفعات محافظة القصرين .

تونس 18 فبراير 2017 (و ال) - تمكنت وحدات من الجيش التونسي امس الجمعة من القضاء على إرهابيين في مرتفعات جبل سمامة من محافظة القصرين على الحدود الغربية وحجزأسلحة رشاشة وكمية كبيرة من الذخائر الحربية. وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان وزعته امس إنه "في إطار مواصلة عمليات التمشيط التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني بمرتفعات القصرين لتعقب العناصر الإرهابية المتحصنة بها والضغط عليها تمكنت إحدى التشكيلات العسكرية من القضاء على إرهابيين اثنين بجبل السمامة وإصابة عدد آخر منهم والقبض على شخص مشبوه في دوائر المنطقة". وأضافت في بيانها أنه تم أيضا خلال هذه العملية حجز ثلاثة أسلحة رشاشة وكمية من الذخيرة مشيرة في نفس الوقت إلى أن عملية تعقب بقية العناصر الإرهابية لا تزال متواصلة .