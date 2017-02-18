باكستان تطالب أفغانستان باتخاذ إجراءات حاسمة حيال الجماعات المنشقة عن طالبان .

إسلام آباد 18 فبراير 2017 (و ال) -دعا مستشار رئيس وزراء باكستان للشئون الخارجية "سارتاج عزيز" امس الجمعة مستشار الأمن القومي الأفغاني "حنيف اتيمار" الى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة حيال الجماعات المنشقة على حركة " طالبان " التي تقوم بتنفيذ عمليات إرهابية داخل باكستان. ونقلت قناة " جيو" الباكستانية ان سارتاج عزيز اعلن " إن جماعة الأحرار المنشقة عن طالبان نفذت خمسة اعتداءات إرهابية في باكستان في غضون أسبوع واحد فقط" معربا عن " شعوره بالقلق العميق إزاء استمرار جماعة الأحرار في اتخاذ أفغانستان ملاذا آمنا لتنفيذ عملياتها الإرهابية ضد باكستان فضلا عن تجاهل حكومة كابول دعوات الحكومة الباكستانية المتكررة لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد عناصرالجماعة المذكورة والتي تنفذ عملياتها الإرهابية انطلاقا من أفغانستان" . ويذكر ان حكومة باكستان قد أغلقت يوم الخميس الماضي حدودها مع أفغانستان لاجل غير مسمى لاعتبارات أمنية .