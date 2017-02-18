اختتام اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين مع التأكيد على التعددية .

بون 18 فبراير 2017 (و ال) - اختتم وزراء خارجية مجموعة العشرين امس الجمعة اجتماعهم في بون بتأكيد المشاركين في الاجتماع على دعمهم للتعددية وذلك عقب يومين من التفاعلات المكثفة. وقال "سيجمار جابريل" نائب المستشارة الألمانية ووزير الخارجية خلال مؤتمرصحفي عقب الاجتماع إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على أنه يتعين على كافة الدول العمل معا للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه العالم في الوقت الراهن موضحا بان الاجتماع كان مثمرا للغاية. وأكد جابريل أن مجموعة العشرين تلعب دورا متزايد الاهمية في التعامل مع القضايا العالمية مثل التغير المناخي وندرة المياه وهي قضايا لا يمكن التعامل معها إلا من خلال العمل الجماعي وليس العمل الفردي المنعزل عن الآخرين حاثا على إنشاء آلية تحذير مبكر حتى يكون العالم أكثراستعدادا للتعامل مع القضايا العالمية .