مقتل ثلاثة جنود واصابة آخرين في تفجير بجزيرة سيناء المصرية .

القاهرة 18 فبراير 2017 و. ر(وال) - لقي ثلاثة جنود مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بينهم ضابط إثر هجوم استهدف اليوم آلية عسكرية مدرعة بعبوة ناسفة في منطقة الحسنة وسط شبه جزيرة سيناء المصرية . وذكرت تقارير إخبارية أن تفجير المدرعة تلاه إطلاق نار عنيف قرب مصنع الإسمنت بمركز الحسنة. بدورها، نقلت وكالة الأناضول للأنباءالتركية عن مصدر أمني قوله إن المصابين الأربعة جروحهم خطيرة، وتم نقلهم مع القتلى إلى مستشفى السويس العسكري. من جهتها وكالة رويترز للأنباء تحدثت عن خمسة قتلى ومصابين اثنين، مشيرة إلى أن المدرعة كانت تقوم بعملية تمشيط في المنطقة الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الجنوب من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. ...( وال ) ...