الصين والهند تعقدان جولة جديدة من الحوار الإستراتيجي بينهما في بكين الأسبوع المقبل .السبت ، 18-02-2017 - 08:44:00

بكين 18 فبراير 2017 (و ال) - كشف المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية امس الجمعة أن بكين ونيودلهي تعتزمان عقد جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي في العاصمة الصينية بكين الأسبوع المقبل . وقال المتحدث "قنغ شوانغ" إن نائب وزير الخارجية "تشانغ يه سوي" ووكيل وزارة الخارجية الهندية "سوبرامانيام جايشانكار" سوف يشتركان في رئاسة الحوار يوم الأربعاء المقبل . واوضح ان الجانبين سيتبادلان وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية فضلا عن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

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