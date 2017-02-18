رئيس المفوضية الأوروبية يعارض محاولات واشنطن دفع أوروبا لزيادة الإنفاق العسكري .

ميونيخ 18 فبراير 2017 (و ال) -حذر جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية امس الجمعة من المحاولات التى تقوم بها الولايات المتحدة لدفع أوروبا لزيادة الإنفاق العسكري . ونقلت مصادر اعلامية عن يونكر في كلمة ألقاها على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ " إن زيادة الإنفاق في المجال العسكري ظل رسالة الولايات المتحدة الى أوروبا على مدار أعوام طويلة وأنا أعارض بشدة تلك المحاولات الرامية لدفعنا للمضي في هذا الإتجاه". وأكد يونكر رفضه لسعي واشنطن لتضييق مفهوم الأمن بحيث يقتصر على الجانب العسكرى وحده مشيرا الى أن السياسة الحديثة تقوم على جوانب أخرى خلاف الأمن مثل الإستقرار وتعزيز السلام ودعم المساعدات الإنسانية والتنمية وطالب بضرورة تعامل أوروبا مع مسألة الإنفاق العسكري بشكل أفضل وأكثر فعالية . وكان وزير الدفاع الأمريكي الجديد جيمس ماتيس قد طالب يوم الأربعاء الماضي حلف الأطلنطي بضرورة زيادة الإنفاق العسكري وإلا فإن واشنطن سوف تخفض من دعمها للحلف قائلا " إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون أكثر رعاية وحرصا على تأمين مستقبل أطفال أوروبا من الأوروبيين ذاتهم".