مصرع سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين جراء إعصار استوائي جنوب الموزمبيق مابوتو 18 فبراير 2017 (و ال) - اجتياح اعصار استوائي يسمي "دينيو" يوم امس الجمعة احدى مناطق جنوب موزمبيق ولقى سبعة أشخاص حتفهم واصيب اكثر من 50 آخرين جراء ذلك .

وقال المركز الحكومي المعني بمكافحة الكوارث في بيان اليوم ان الإعصارالذي ضرب اليابسة في اقليم "إنهامبان" تضرر بسببه أكثر من 600 ألف شخص كما دمرالاعصار ما يقرب من 100 عيادة و1000 فصل مدرسي و 50 من أعمدة الكهرباء وثلاثة أبراج لشبكة الهاتف المحمول وشبكتين لضخ المياه . ووفقا للمصدرفان سرعة الرياح الناجمة عن الإعصار بلغت 170 كيلومترا في الساعة بينما ارتفع معدل هطول مياه الأمطار إلى 250 ميليمترا كل 24 ساعة في المنطقة الساحلية . وقالت الحكومة الموزمبيقية إن الوضع أقل سوءا في "جازا" على الحدود مع جنوب أفريقيا لكن ثمة مخاوف من فيضانات بالمنطقة .