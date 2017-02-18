تقرير دولي : أكثر من 850 ألف لاجئ سوري ومواطن لبناني بحاجة إلى الدعم.

بيروت 18 فبراير 2017 (وال)- قدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان في تقرير امس الجمعة أن أكثر من 850 ألف لاجئ سوري ومواطن لبناني بحاجة إلى الدعم من أجل الصمود خلال فصل الشتاء الحالي. وذكرت المفوضية في تقرير يوضح أبرز المستجدات لأوضاع اللاجئين السوريين أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مكتب المفوضية في لبنان يبلغ مليونا و11 الفا و366 لاجئا. وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أطلق مع الأمم المتحدة في 19 يناير الماضي خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2017 2020 وأن الحكومة اللبنانية نادت مع شركائها الوطنيين والدوليين بضرورة تأمين 2.8 مليار دولار أميركي. وأضافت أن هذا المبلغ هو لأجل توفير المساعدات الإنسانية الحيوية والحماية للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية فضلا عن الاستثمارات الضرورية في البنية التحتية العامة والخدمات والاقتصاد المحلي اللبناني في عام 2017 . وأوضحت أن خطة لبنان للاستجابة للأزمة تضم أكثر من 104 هيئات شريكة من أجل توفير المساعدة ل2.8 مليون شخص عرضة للخطر يقيمون في لبنان بينهم 1.9 مليون شخص بحاجة إلى توفير الحماية والمساعدة الفورية من بينهم لاجئون من سوريا ولبنان وفلسطين. كما تهدف الخطة إلى تقديم الخدمات الأساسية إلى 2.2 مليون شخص والاستثمار في البنية التحتية والاقتصاد والمؤسسات العامة المحلية. وأشار التقرير إلى أن المفوضية تنفذ برنامجا خاصا بفصل الشتاء يشمل تقديم المساعدات النقدية خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2016 إلى مارس 2017 لتمكين الأسر المحتاجة من شراء الوقود وغيرها من المواد الأساسية اللازمة لفصل الشتاء إضافة إلى توزيع البطانيات والمواقد ومستلزمات العزل لتجهيز الملاجيء لمقاومة العوامل الجوية. يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ بحسب السلطات اللبنانية أكثر من مليون ونصف المليون مما يشكل ضغوطا اقتصادية وأمنية وخدماتية على المجتمع المضيف والسلطات التي تطالب المجتمع الدولي بمساعدتها في تلبية احتياجاتهم. ...( وال ) ...