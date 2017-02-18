العديد من المدن والمناطق تشهد احتفالات شعبية بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير.

طرابلس 18 فبراير 2017 (وال) - شهدت مدن ومناطق وقرى ليبيا أمس الجمعة احتفالات شعبية بالذكرى السادسة لثورة 17 فبراير التي أعادت للشعب الليبي حريته وكرامته وعزته ، حيث ازدانت الميادين والشوارع بالمدن كافة بأعلام الاستقلال واللافتات المعبرة احتفاء بذكرى الثورة. وفي مدينة طرابلس شهد ميدان الشهداء عشية أمس الجمعة احتفالا بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير حيث توافد المواطنون رجالا ونساء وأطفالا على ميدان الشهداء للتعبير عن فرحتهم وسعادتهم بهذه الذكرى ، رافعين أعلام الاستقلال ويرددون هتافات النصر وعبارات الفرح بهذه الذكرى الخالدة . كما شاركت طائرات من سلاح الجو بعروض حيت من خلالها كل المشاركين في الاحتفال بميدان الشهداء ، فيما أطلقت السفن والبواخر الراسية بميناء طرابلس البحري أبواقها رافعة على صواريها الأعلام الوطنية ومظاهر الزينة، كما ازدانت سماء مدينة طرابلس بالمناطيد والالعاب النارية التي أطلقها المشاركون في الاحتفال. وصاحب الحفل مشاركة فرق الموسيقى النحاسية والكشافة والدراجات النارية وعدد من الفرق الفنية والفنون الشعبية التي قدمت عروضا فنية تعبيرا عن فرحتهم بهذه الذكرى . هذا ورصد مصورو وكالة الانباء الليبية مظاهر هذه الاحتفالات في العديد من المدن والمناطق في صور نشرت على الموقع الالكتروني للوكالة . ...( وال )...