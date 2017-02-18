ميركل: ألمانيا ستزيد من إنفاقها العسكري لكن ببطء.

برلين 18 فبراير2017 (وال) - اعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, إن بلادهاستستمر في سياستها الخاصة بزيادة الإنفاق العسكري ولكن لمستويات تتفق مع شركائها في حلف شمال الأطلنطي. وأضافت في تصريحات امس الجمعة عقب لقائها برئيس الوزراء الكندي جستن ترودو, أن زيادة الإنفاق "لن تكون سريعة". وقالت إن "برلين تشعر بمسؤليتها" لإنفاق مال أكثر على السلاح, ولكنها أضافت أن هناك موضوعات أخرى مهمة كذلك بالنسبة للأمن العالمي. وأضافت المستشارة الألمانية أن بلادها ستلتزم بالهدف في رفع نفقاتها العسكرية بمقدار 2 في المائة من ميزانية عام 2024. وكان الحلفاء في حلف شمال الأطلنطي رفعوا الإنفاق العسكري في قمتهم في ويلز عام 2014 بمقدار 2 في المائة. ...( وال ) ...