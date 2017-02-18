الرئاسي يعلن أن يوم غد الأحد عطلة رسمية ، في كافة المؤسسات والهيئات بالدولة .

طرابلس 18 فبراير 2017 (و ال) - أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن يوم غد الأحد الموافق 19 من شهر فبراير الجاري عطلة رسمية ، في كافة المؤسسات والهيئات بالدولة ، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 17 فبراير . واستثنى قرار الرئاسي رقم ( 149 ) لسنة 2017 المرافق والادارات ذات الخدمات الانسانية والامنية والحيوية والعاجلة ، مع حفظ حق العاملين فيها في الحصول على عطلة في أيام لاحقة . ...( وال )...