المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق ينفي إجراء وزير الخارجية مقابلة مع الموقع الالكتروني عربي (21)

طرابلس 17فبراير 2017(وال)-نفى المكتب الاعلامى بوزارة الخارجيه لحكومه الوفاق الوطني بشده مانشره الموقع الالكتروني الإخباري (عربي 21)بإجرائه مقابله مع وزير الخارجيه في حكومه الوفاق الوطني محمد سياله في القاهرة .\\\

وقال المكتب في بيان تلقت وكاله الأنباء الليبيه نسخه منه \\\\\\\"ننفي بشده اجراء السيد وزير الخارجيه اي مقابله مع المدعو علاء فاروق وان السيد الوزير لم يجري اي مقابله سواء بعد اجتماع القاهرة او بعد زيارته لتركيا او أثناء التوقيع علي مذكره التفاهم بين ليبيا وإيطاليا \\\\\\\"\\\

ودعا المكتب وسائل الاعلام كافه الي تحري الدقة والمصداقيه واستيفاء الأخبار من مصادرها ويجدد التأكيد علي ان مانشره الموقع ونقلته وسائل الاعلام حول اللقاء الصحفي المزعوم كان محض افتراء وليس له أساس من الصحة.\\\

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