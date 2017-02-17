أهلي طرابلس يلتقي وال ستارز الغاني الأحد القادم.
الجمعة ، 17- 02- 2017 - 20:56:00
\n طرابلس 17 فبراير (وال)- حددت إدارة نادي الأهلي طرابلس الأحد القادم \n19 فبراير موعدا لمباراة الفريق مع فريق وال ستارز الغاني (مباراة \nالاياب) بملعب المنزه بتونس الساعة الثالثة والنصف مساء والتي تأتي ضمن \nمنافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.\n وكان فريق أهلي طرابلس قد أجرى صباح ومساء اليوم تدربيات بتونس اشتملت \nعلى بعض الخطط التكتيكية ورفع عامل اللياقة البدنية.\nيشار أن أهلي طرابلس قد فاز في مباراة الذهاب بغانا على فريق وال ستارز \nبنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. \n...(وال)...