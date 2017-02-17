أهلي طرابلس يلتقي وال ستارز الغاني الأحد القادم.



طرابلس 17 فبراير (وال)- حددت إدارة نادي الأهلي طرابلس الأحد القادم

19 فبراير موعدا لمباراة الفريق مع فريق وال ستارز الغاني (مباراة

الاياب) بملعب المنزه بتونس الساعة الثالثة والنصف مساء والتي تأتي ضمن

منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق أهلي طرابلس قد أجرى صباح ومساء اليوم تدربيات بتونس اشتملت

على بعض الخطط التكتيكية ورفع عامل اللياقة البدنية.

يشار أن أهلي طرابلس قد فاز في مباراة الذهاب بغانا على فريق وال ستارز

بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

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