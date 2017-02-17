تحديد مواعيد نهائيات بطولات كرة اليد للأشبال والناشئين والشباب.



طابلس 17 فبراير 2017 (وال )- جرت بمقر الاتحاد الليبي لكرة اليد بطرابلس

قرعة تحديد مواعيد ومكان نهائيات بطولات ليبيا لفئات (الأشبال والناشئين

والشباب).

وحضر إجراء القرعة رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة المسابقات ومندوبو

أندية الأهلي طرابلس والصباح والأنوار والهلال والنجمة.

وبحسب القرعة فإن نهائي لقاء الأشبال بين الأهلي طرابلس والأنوار سيكون

يوم 23 فبراير الجاري بقاعة 17 فبراير بطرابلس، بينما تحتضن قاعة البيضاء

يوم 25 فبراير نهائي الناشئين بين فريقي النجمة والصباح، وأيضًا نهائي

فئة الشباب بين الأهلي طرابلس والهلال في 27 فبراير الجاري.

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