تحديد مواعيد نهائيات بطولات كرة اليد للأشبال والناشئين والشباب.
الجمعة ، 17- 02- 2017 - 20:53:00
\nطابلس 17 فبراير 2017 (وال )- جرت بمقر الاتحاد الليبي لكرة اليد بطرابلس\nقرعة تحديد مواعيد ومكان نهائيات بطولات ليبيا لفئات (الأشبال والناشئين \nوالشباب).\n وحضر إجراء القرعة رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة المسابقات ومندوبو \nأندية الأهلي طرابلس والصباح والأنوار والهلال والنجمة.\n وبحسب القرعة فإن نهائي لقاء الأشبال بين الأهلي طرابلس والأنوار سيكون\nيوم 23 فبراير الجاري بقاعة 17 فبراير بطرابلس، بينما تحتضن قاعة البيضاء\nيوم 25 فبراير نهائي الناشئين بين فريقي النجمة والصباح، وأيضًا نهائي \nفئة الشباب بين الأهلي طرابلس والهلال في 27 فبراير الجاري.\n...(وال)...