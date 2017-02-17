العديد من المدن والمناطق تشهد احتفالات شعبية بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير.
الجمعة ، 17- 02- 2017 - 20:46:00
\n\nطرابلس 17 فبراير 2017 (وال) - شهدت مدن ومناطق وقرى ليبيا اليوم الجمعة \nاحتفالات شعبية بالذكرى السادسة لثورة 17 فبراير التي أعادت للشعب الليبي\nحريته وكرامته وعزته ، حيث ازدانت الميادين والشوارع بالمدن كافة بأعلام \nالاستقلال واللافتات المعبرة احتفاء بذكرى الثورة.\n وفي مدينة طرابلس شهد ميدان الشهداء عشية اليوم الجمعة احتفالا بالذكرى\nالسادسة لثورة السابع عشر من فبراير حيث توافد المواطنون رجالا ونساء \nوأطفالا على ميدان الشهداء للتعبير عن فرحتهم وسعادتهم بهذه الذكرى ، \nرافعين أعلام الاستقلال ويرددون هتافات النصر وعبارات الفرح بهذه الذكرى \nالخالدة .\n كما شاركت طائرات من سلاح الجو بعروض حيت من خلالها كل المشاركين في \nالاحتفال بميدان الشهداء ، فيما أطلقت السفن والبواخر الراسية بميناء \nطرابلس البحري أبواقها رافعة على صواريها الأعلام الوطنية ومظاهر الزينة،\nكما ازدانت سماء مدينة طرابلس بالمناطيد والالعاب النارية التي أطلقها \nالمشاركون في الاحتفال.\n وصاحب الحفل مشاركة فرق الموسيقى النحاسية والكشافة والدراجات النارية \nوعدد من الفرق الفنية والفنون الشعبية التي قدمت عروضا فنية تعبيرا عن \nفرحتهم بهذه الذكرى . \n هذا ورصد مصورو وكالة الانباء الليبية مظاهر هذه الاحتفالات في \nالعديد من المدن والمناطق في صور نشرت على الموقع الالكتروني للوكالة . \n ...( وال )...