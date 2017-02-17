اختتام الملتقى الأول للحكام ومراقبي كرة القدم المصغرة.

طرابلس 17 فبراير 2017 (وال)- اختتمت بمدينة مصراتة أمس الخميس فعاليات الملتقى الأول لحكام ومراقبي كرة القدم المصغرة الذي أقيم بكلية التربية بالمدينة بحضور وزير الثقافة ورئيس مجلس الرياضة مصراتة ورئيس لجنة الحكام المركزية لكرة القدم المصغرة وعدد من الشخصيات الرياضية. واستهدف الملتقى 28 حكمًا و10 مراقبين وحاضر فيه الخبير التونسي "معز بن عامر". وتضمن برنامج الملتقى محاضرات نظرية وعملية من بينها التعريف بكرة القدم المصغرة ومسابقاتها القارية والإقليمية وقوانينها ومحاضرات حول إشارات الحكام ومهام الحكم قبل وأثناء وبعد المباراة وحول تمركز وتنقل الحكم وطريقة التواصل الإلكترونية بخصوص التعيينات وتقارير المباريات ومهام مراقبي المباريات. وقد تم في ختام الملتقى تسليم شهادات مشاركة للاخوة الحكام والمراقبين.