الرئاسي يعلن أن يوم الأحد القادم عطلة رسمية ، في كافة المؤسسات والهيئات بالدولة .
الجمعة ، 17- 02- 2017 - 19:35:00
\n \n طرابلس 17 فبراير 2017 (وال) - أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \nالوطني أن يوم الأحد القادم الموافق 19 من شهر فبراير الجاري عطلة رسمية \n، في كافة المؤسسات والهيئات بالدولة ، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى \nالسادسة لثورة 17 فبراير . واستثنى قرار الرئاسي رقم ( 149 ) لسنة 2017 المرافق والادارات ذات \nالخدمات الانسانية والامنية والحيوية والعاجلة ، مع حفظ حق العاملين فيها\nفي الحصول على عطلة في أيام لاحقة .\n \n ...( وال )..