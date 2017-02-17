الرئاسي يعلن أن يوم الأحد القادم عطلة رسمية ، في كافة المؤسسات والهيئات بالدولة .الجمعة ، 17-02-2017 - 19:35:00

الرئاسي يعلن أن يوم الأحد القادم عطلة رسمية ، في كافة المؤسسات والهيئات بالدولة .\n \n طرابلس 17 فبراير 2017 (وال) - أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \nالوطني أن يوم الأحد القادم الموافق 19 من شهر فبراير الجاري عطلة رسمية \n، في كافة المؤسسات والهيئات بالدولة ، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى \nالسادسة لثورة 17 فبراير . واستثنى قرار الرئاسي رقم ( 149 ) لسنة 2017 المرافق والادارات ذات \nالخدمات الانسانية والامنية والحيوية والعاجلة ، مع حفظ حق العاملين فيها\nفي الحصول على عطلة في أيام لاحقة .\n \n ...( وال )..

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