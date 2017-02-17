وزارة الدفاع الجزائرية: الجيش يقتل 14 متشددا في شرق البلاد .
الجمعة ، 17- 02- 2017 - 18:42:00
\nالجزائر 17 - فبراير - 2017 ( وال ) - قالت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم\nالجمعة إن قواتها قتلت 14 مسلحا على الأقل في اليومين الماضيين في منطقة \nبشرق البلاد كانت معقلا للمتشددين.\nواوضحت الوزارة في بيان لها أن الجنود قتلوا خمسة من المتشددين في كمين \nيوم الأربعاء الماضي وتسعة آخرين منذ ذلك الحين في عملية للجيش في ولاية \nالبويرة على بعد 70 كيلومترا تقريبا شرقي العاصمة.\nولم يقدم البيان تفاصيل أخرى بشأن المتشددين أو الجماعة التي ينتمون \nإليها. وكانت البويرة واحدة من معاقل المتشددين الإسلاميين خلال حربهم مع\nالحكومة في التسعينيات التي أودت بحياة مائتي ألف شخص.\n ( وال )