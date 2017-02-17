وزارة الدفاع الجزائرية: الجيش يقتل 14 متشددا في شرق البلاد .



الجزائر 17 - فبراير - 2017 ( وال ) - قالت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم

الجمعة إن قواتها قتلت 14 مسلحا على الأقل في اليومين الماضيين في منطقة

بشرق البلاد كانت معقلا للمتشددين.

واوضحت الوزارة في بيان لها أن الجنود قتلوا خمسة من المتشددين في كمين

يوم الأربعاء الماضي وتسعة آخرين منذ ذلك الحين في عملية للجيش في ولاية

البويرة على بعد 70 كيلومترا تقريبا شرقي العاصمة.

ولم يقدم البيان تفاصيل أخرى بشأن المتشددين أو الجماعة التي ينتمون

إليها. وكانت البويرة واحدة من معاقل المتشددين الإسلاميين خلال حربهم مع

الحكومة في التسعينيات التي أودت بحياة مائتي ألف شخص.

( وال )