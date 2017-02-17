الأمم المتحدة: مليون طفل بحاجة إلى مساعدات عاجلة شرقي أوكرانيا .
الجمعة ، 17- 02- 2017 - 18:37:00
\nجنيف 17 فبراير 2017 (وال) - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة \n\"اليونيسف\"، أن مليون طفل في شرق أوكرانيا بحاجة عاجلة إلى مساعدات \nإنسانية.\nونقلت وكالة الانباء التركية عن الناطق باسم اليونيسف \" كريستوف بوليراك \n\"، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعه، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن \n1.7 مليون شخص نزحوا من شرق أوكرانيا جراء استمرار الاشتباكات بين الجيش \nالأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا.\nوأضاف بوليراك أن الكثير من الأسر فقدت عملها ومصادر دخلها، وأن النظام \nتعطل في المنطقة.\nوأشار بوليراك إلى أن 740 مدرسة تضررت أو دمرت جراء إشتباكات شرقي \nأوكرانيا، داعياً الأطراف إلى الإلتزام بإتفاقية مينسك لوقف إطلاق النار.\nووصف بوليراك وضع نحو 200 ألف طفل موجودين على طرفي خط المواجهة بين \nالجانبين، بـ\"الأسوء\".\nولفت إلى أن إنتهاكات وقف إطلاق النار يشكل خطرا على الوضع النفسي، \nوالبدني للأطفال.\nوأضاف بوليراك أن عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدات عاجلة في شرق \nأوكرانيا زاد 420 ألفاً ليصل إلى مليون طفل.\nوبيّن أن اليونيسف بحاجة إلى تمويل بقيمة 31.3 مليون دولار لدعم الأطفال \nمن الناحية الصحية، والتغذية، والتعليم، وتوفير مياه نظيفة، وحمايتهم.\n (وال)