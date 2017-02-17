الأمم المتحدة: مليون طفل بحاجة إلى مساعدات عاجلة شرقي أوكرانيا .



جنيف 17 فبراير 2017 (وال) - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة

\"اليونيسف\"، أن مليون طفل في شرق أوكرانيا بحاجة عاجلة إلى مساعدات

إنسانية.

ونقلت وكالة الانباء التركية عن الناطق باسم اليونيسف \" كريستوف بوليراك

\"، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعه، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن

1.7 مليون شخص نزحوا من شرق أوكرانيا جراء استمرار الاشتباكات بين الجيش

الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا.

وأضاف بوليراك أن الكثير من الأسر فقدت عملها ومصادر دخلها، وأن النظام

تعطل في المنطقة.

وأشار بوليراك إلى أن 740 مدرسة تضررت أو دمرت جراء إشتباكات شرقي

أوكرانيا، داعياً الأطراف إلى الإلتزام بإتفاقية مينسك لوقف إطلاق النار.

ووصف بوليراك وضع نحو 200 ألف طفل موجودين على طرفي خط المواجهة بين

الجانبين، بـ\"الأسوء\".

ولفت إلى أن إنتهاكات وقف إطلاق النار يشكل خطرا على الوضع النفسي،

والبدني للأطفال.

وأضاف بوليراك أن عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدات عاجلة في شرق

أوكرانيا زاد 420 ألفاً ليصل إلى مليون طفل.

وبيّن أن اليونيسف بحاجة إلى تمويل بقيمة 31.3 مليون دولار لدعم الأطفال

من الناحية الصحية، والتغذية، والتعليم، وتوفير مياه نظيفة، وحمايتهم.

(وال)