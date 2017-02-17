مئات المهاجرين يقتحمون الحدود في جيب سبتة بين المغرب واسبانيا .

سبتة 17 فبراير 2017 ( وال ) - اعلن الحرس المدني الاسباني وفرق الانقاذ ان مئات المهاجرين عبروا فجر اليوم الجمعة الحاجز المرتفع الذي يحيط بجيب مدينة سبتة حيث اصيب بعضهم بجروح. ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن اجهزة الانقاذ الاسبانية ان "الحرس المدني في سبتة قدر عدد الذين نجحوا في دخول المدينة بحوالى 500". يشار إلى أن جيب مدينة سبتة محاط منذ مطلع الالفية الجديدة بسياج مزدوج يبلغ طوله ثمانية كيلومترات . ( وال )