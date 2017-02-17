الخارجية التونسية : تقديم موعد اجتماع وزراء خارجية جوار ليبيا إلى الـ (19)و(20) من فبراير الجاري .



تونس 17 فبراير 2017 (وال) - أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية

اليوم الجمعة تقديم موعد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين تونس ومصر

والجزائر حول ليبيا إلى يومي الأحد 19 والاثنين 20 من شهر فبراير الجاري

بدلا من الموعد الذي كان مقرر عقده يوم 1 مارس المقبل .

وأوضح بيان للوزارة بان الاجتماع الوزاري الذي سيعقد يوم الأحد 19 فبراير

بمقر وزارة الشؤون الخارجية، سيتطرق إلى نتائج الاتصالات والمباحثات التي

أجرتها الدول الثلاث مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي بهدف تقريب

وجهات النظر بينهم ووضع أسس حل سياسي توافقي للأزمة التي يمر بها هذا

البلد الشقيق، وتهيئة الظروف الملائمة لجمع الفرقاء الليبيين إلى طاولة

الحوار.

وأضاف بيان الوزارة بأن يوم الاثنين 20 فبراير سيتم استقبال وزراء

الخارجية من قبل رئيس الجمهورية ، كما سترفع نتائج الاجتماع إلى رؤساء

الدول الثلاث.



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