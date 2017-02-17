الخارجية التونسية : تقديم موعد اجتماع وزراء خارجية جوار ليبيا إلى الـ (19)و(20) من فبراير الجاري .
الجمعة ، 17- 02- 2017 - 17:55:00
\n تونس 17 فبراير 2017 (وال) - أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية \nاليوم الجمعة تقديم موعد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين تونس ومصر \nوالجزائر حول ليبيا إلى يومي الأحد 19 والاثنين 20 من شهر فبراير الجاري \nبدلا من الموعد الذي كان مقرر عقده يوم 1 مارس المقبل .\nوأوضح بيان للوزارة بان الاجتماع الوزاري الذي سيعقد يوم الأحد 19 فبراير\nبمقر وزارة الشؤون الخارجية، سيتطرق إلى نتائج الاتصالات والمباحثات التي\nأجرتها الدول الثلاث مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي بهدف تقريب \nوجهات النظر بينهم ووضع أسس حل سياسي توافقي للأزمة التي يمر بها هذا \nالبلد الشقيق، وتهيئة الظروف الملائمة لجمع الفرقاء الليبيين إلى طاولة \nالحوار.\nوأضاف بيان الوزارة بأن يوم الاثنين 20 فبراير سيتم استقبال وزراء \nالخارجية من قبل رئيس الجمهورية ، كما سترفع نتائج الاجتماع إلى رؤساء \nالدول الثلاث.\n \n .... ( وال ) ...